"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Он отметил, что поддержка МВФ позволяет стране развиваться.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие — оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью предоставляет правильные сигналы", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Кристалину Георгиеву за визит и поддержку с первых дней полномасштабного вторжения рф.

"Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом вопрос предоставления дальнобойного и другого оружия. Также Зеленский поблагодарил американского президента за решение о предоставлении Украине танков Abrams, заложившее основу для танковой коалиции и усиление украинской ПВО системой Patriot.

Также мы писали, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В новом списке санкций 333 человека.