"Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною": Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Він зазначив, що підтримка МВФ дозволяє країні розвиватися.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
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"Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя — зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", — наголосив Зеленський.
Президент України подякував Крісталіні Георгієвій за візит і підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення рф.
"Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом питання надання далекобійної та іншої зброї. Також Зеленський подякував американському президенту за рішення про надання Україні танків Abrams, яке заклало основу для танкової коаліції та посилення української ППО системою Patriot.
Також ми писали, що Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У новому списку санкцій 333 особи.