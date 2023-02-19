Зеленський запровадив нові санкції проти росії: у списку 333 особи

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У новому списку санкцій 333 особи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Президента.

Подробиці

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій", — йдеться у документі.

РНБО, зокрема, підтримала внесені Службою безпеки України та Національним банком України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

До списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи.

Обмеження вводяться проти російських банкірів терміном десять років.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого про запровадження санкцій проти 200 пов‘язаних з росією осіб.

