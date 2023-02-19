Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський ввів санкції на 10 років проти Московської біржі та російських олігархів arrow

Зеленський ввів санкції на 10 років проти Московської біржі та російських олігархів

19 лютого 2023 21:18
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський запровадив нові санкції проти росії: у списку 333 особи
Володимир Зеленський
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У новому списку санкцій 333 особи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Президента. 

Читайте також:

Подробиці

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій", — йдеться у документі.

РНБО, зокрема, підтримала внесені Службою безпеки України та Національним банком України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. 

До списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи.

Обмеження вводяться проти російських банкірів терміном десять років.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого про запровадження санкцій проти 200 пов‘язаних з росією осіб.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:57 Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: Україна закликає світ до нових санкцій

22:35 Дієтологи розповіли, яку користь може принести людині відмова від сиру

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

21:55 Google полегшив навантаження у браузері Chrome: як зекономити пам'ять та енергоспоживання

Новина з фото

21:42 У Лондоні стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA: перші фото із червоної доріжки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

20:26 Дуда розповів, чи є "втома" від українських біженців серед поляків

Новина з фото

20:15 Патріотичне оригамі: патрульні на Одещині разом з дітьми відзначили День державного герба України

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

20:00 Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

Новина з відео

16:31 Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано "приліт" у будівлю окупаційної "прокуратури"

Новина з відео

12:38 У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

21:26 Зінченко забив дебютний гол в АПЛ: українець допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу"

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Актуальне по темі

None 19 Лютий 22:43

Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: Україна закликає світ до нових санкцій

None 19 Лютий 21:25

Дієтологи розповіли, яку користь може принести людині відмова від сиру

None 19 Лютий 22:34

Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

None 19 Лютий 22:32

Google полегшив навантаження у браузері Chrome: як зекономити пам'ять та енергоспоживання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB