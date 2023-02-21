Визит Байдена в Польшу: Варшава на переговорах поднимет вопрос предоставления Украине самолетов

Во время визита Байдена в Польшу будут говорить о предоставлении Украине самолетов: что известно
Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Джо Байденом. Как известно, американский президент находится с визитом в Польше.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире "Польского радио".
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По словам представителя МИД Польши, во время визита Байдена будет обсуждаться дальнейшая военная помощь.
"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", — сказал он.
Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.
Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение россии на ее территорию почти год назад.
После визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.