Візит Байдена до Польщі: Варшава на переговорах порушить питання надання Україні літаків

Павел Яблонський

Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків під час переговорів із президентом США Джо Байденом. Як відомо, американський президент наразі перебуває з візитом у Польщі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі "Польського радіо".

За словами представника МЗС Польщі, під час візиту Байдена буде обговорюватися подальша військова допомога Україні.

"Ми обговорюємо і говоритимемо про це сьогодні з президентом США, зокрема, під час саміту "Бухарестської дев'ятки". Будемо говорити про те, як має виглядати подальша військова підтримка", — сказав він.

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся 20 лютого, за кілька днів до першої річниці вторгнення росії.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому.

Після візиту до Києва американський президент Джо Байден приїхав до Польщі, де зустрінеться, зокрема, з польським колегою Анджеєм Дудою й обговорить подальшу підтримку України.

