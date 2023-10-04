Подавляющее большинство республиканцев поддерживают Украину, — Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Фото: Reuters

Все руководство Палаты представителей США и большинство республиканцев поддерживают помощь Украине даже несмотря на отставку спикера Кевина Маккарти. Есть лишь небольшая часть выступающих против этого.

Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга, передает издание DW.

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Что сказал Кирби

"Независимо от происходящего в Палате представителей все руководство Палаты представителей поддерживает продление помощи Украине, и подавляющее большинство членов Палаты представителей со стороны республиканцев поддерживает продление помощи Украине", — заявил Кирби.

И добавил, что есть небольшая часть членов Палаты, которые сопротивляются оказанию поддержки Украине. Но "они не представляют свою партию и руководство".

Кирби также отметил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить того, чтобы поддержка со стороны Америки прервалась.

"Время не играет нам на руку. У нас достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще некоторое время, но нам нужно решение Конгресса, чтобы не допустить перебоев в поддержке", — подчеркнул Кирби.

Напомним, члены Палаты представителей США проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса.

Добавим, Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрит новую помощь Украине. За это выступает большинство конгрессменов.