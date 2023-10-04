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Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу: у чому причина

4 жовтня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу: у чому причина
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

Про це свідчать результати голосування Палати представників США.

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За звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили — 210.

Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку.

Зауважимо, пропозицію відправити його у відставку висунув його однопартієць-республіканець Метт Гетц. Все через те, що Маккарті не допустив зупинки фінансування уряду США через проблеми з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Після звільнення Маккарті з посади його крісло, очевидно, займе тимчасовий наступник

Нагадаємо, ще влітку США закликали Україну активізувати боротьбу з корупцією у своєму уряді, надіславши країні кілька повідомлень. США пов'язують заклик із можливістю продовження військової підтримки, частиною якої є дипломатичний демарш.

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