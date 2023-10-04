Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу: у чому причина
Члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.
Про це свідчать результати голосування Палати представників США.
Палата представників США відправила у відставку спікера Маккарті
За звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів. Проти виступили — 210.
Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку.
Зауважимо, пропозицію відправити його у відставку висунув його однопартієць-республіканець Метт Гетц. Все через те, що Маккарті не допустив зупинки фінансування уряду США через проблеми з ухваленням бюджету на 2024 рік.
Після звільнення Маккарті з посади його крісло, очевидно, займе тимчасовий наступник
Нагадаємо, ще влітку США закликали Україну активізувати боротьбу з корупцією у своєму уряді, надіславши країні кілька повідомлень. США пов'язують заклик із можливістю продовження військової підтримки, частиною якої є дипломатичний демарш.