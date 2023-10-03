США ще влітку просили Україну посилити боротьбу з корупцією, — CNN

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Evan Vucci

Ще влітку США закликали Україну активізувати боротьбу з корупцією у своєму уряді, надіславши країні кілька повідомлень. США пов'язують заклик із можливістю продовження військової підтримки, частиною якої є дипломатичний демарш.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

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Джерела наголосили, що різні види американської допомоги, за винятком військової, можуть перебувати під ризиком припинення, якщо Україна не посилить заходів щодо стримування корупції.

"Українцям завжди було донесено послання, що у разі розтрати будь-якої частини цих коштів, це загрожує спільній американській підтримці країни", — зазначав один з американських офіційних представників у спілкуванні з CNN.

Дипломатичний демарш Україні

CNN також повідомило, що дізналося про дипломатичний демарш, спрямований Держдепартаментом США. У документі зазначено, що Вашингтон розраховує на посилені зусилля України щодо боротьби з корупцією та забезпечення фінансової прозорості для збереження прямої бюджетної підтримки.

Демарш також наголошує на необхідності проведення Україною критичних реформ у рамках програм Міжнародного валютного фонду, особливо тих, які стосуються протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, що у США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України з акцентом на проблему корупції як серйозної загрози. Цей план включає наміри впровадити реформи для протидії корупції, провести деолігархізацію, підняти рівень українського оборонного сектору, адаптувати Збройні сили до стандартів НАТО та просунути вивчення англійської мови.