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Переважна більшість республіканців підтримують Україну, — Кірбі

4 жовтня 2023 14:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Переважна більшість республіканців підтримують Україну, — Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Все керівництво Палати представників США та переважна більшість республіканців підтримують допомогу Україні навіть попри відставку спікера Кевіна Маккарті. Є лише невелика частина тих, хто виступає проти цього. 

Про це повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу, передає видання DW. 

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Що сказав Кірбі

"Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати представників з боку республіканців підтримує продовження допомоги Україні", — заявив Кірбі. 

І додав, що є невелика частина членів Палати, які чинять опір щодо надання підтримки Україні. Але "вони не представляють свою партію і керівництво".

Кірбі також наголосив на тому, що за жодних обставин не можна допустити того, щоб підтримка з боку Америки перервалась. 

"Час не грає нам на руку. Ми маємо достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще деякий час, але нам потрібне рішення Конгресу, щоб не допустити перебоїв у підтримці", — підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. 

Додамо, Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні. Аже за це виступає більшість конгресменів.

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