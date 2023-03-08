Алекс Виндман рассказал о просчетах США по войне в Украине

Экс-директор по делам Европы в Совбезе США

Политика в отношении Украины часто рассматривалась через призму россии. В частности, США просчитывали, как то или иное сотрудничество повлияет на другие отношения в мире.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-директор по делам Европы в Совбезе США Алекс Виндман.

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По словам Виндмана, ранее западные политики очень переоценивали силы россии, потому и просчитались способностью Украины противостоять российской армии.

"Наибольший фактор — это глубокое, глубокое предубеждения к россии, тенденция сосредотачиваться на отношениях с великими государствами, с региональными гегемонами. И, к сожалению, политика в отношении Украины рассматривалась часто через призму россии и отношений с россией", — заявил он.

Алекс Виндман подчеркнул, что США всегда пытались сдержать агрессивное поведение россии на разных форумах, однако делали это достаточно осторожно. Сейчас же официальный Вашингтон полностью стоит на стороне Украины и не имеет никаких предубеждений по россии.

"Я вижу очень прочное будущее отношений между Украиной и США, потому что Украина станет большим игроком в регионе, станет оплотом против российской агрессии на будущие поколения. И она очень сильно нуждается в восстановлении и превращении в демократическое государство", — добавил политик.

Напомним, ранее мы писали, что Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Среди тем — военная поддержка Украины и взимание возмещений с россии.