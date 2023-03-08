Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Переоцінили можливості рф: Алекс Віндман розповів про прорахунки США щодо війни arrow

Переоцінили можливості рф: Алекс Віндман розповів про прорахунки США щодо війни

8 березня 2023 08:48
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Алекс Віндман розповів про прорахунки США щодо війни в Україні
Ексдиректор у справах Європи в Радбезі США
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Політика щодо України часто розглядалася через призму росії. Зокрема, США прораховували, як та чи інша співпраця вплине на інші відносини у світі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ексдиректор у справах Європи в Радбезі США Алекс Віндман.

Читайте також:

Деталі

За словами Віндмана, раніше західні політики дуже переоцінювали сили росії, тому й прорахувалися щодо здатності України протистояти російській армії.

"Найбільший чинник — це глибоке, глибоке упередження до росії, тенденція зосереджуватись на відносинах з великими державами, з регіональними гегемонами. І, на жаль, політика щодо України розглядалася часто через призму росії та відносин із росією", — заявив він.

Алекс Віндман наголосив, що США завжди намагалися стримати агресивну поведінку росії на різних форумах, однак робили це досить обережно. Зараз же офіційний Вашингтон повністю стоїть на боці України та не має жодних упередженостей щодо рф.

"Я бачу дуже міцне майбутнє відносин між Україною та США, бо Україна стане великим гравцем у регіоні, стане оплотом проти російської агресії на майбутні покоління. І вона має дуже сильну потребу у відновленні та перетворенні на демократичну державу", — додав політик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джо Байден та Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Серед тем — воєнна підтримка України та стягування відшкодувань з росії.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

10:26 Росіяни використовують ракетоносії для гібридної війни — Гуменюк

10:24 ​​​​​​​У штаті Мен республіканці намагалися зірвати голосування на підтримку України: деталі

10:20 Розкол у керівництві та провали на сході: у британській розвідці розповіли про справи рф

10:09 ​​​​​​​Гутерріш у Києві зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть

09:53 НБУ ліквідує банк російського бізнесмена: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:52 "Доказ варварства рф": у Держдепі США відреагували на розстріл окупантами бійця ЗСУ

09:45 НАТО має відправити постійний військовий контингент у країни Балтії, — Пісторіус

09:31 "Це міф": Алекс Відман спростував наративи рф про "втому від України"

09:26 ​​​​​​​Кількарічна проросійська пропаганда в США не мала результату, — Алекс Віндман

09:25 Нова потенційна програма МВФ: стартувала робота місії

Новина з відео

10:26 Росіяни використовують ракетоносії для гібридної війни — Гуменюк

Новина з відео

09:04 ​​​​​​​У Мексиці викрали чотирьох американців: двоє згодом були знайдені мертвими

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:35 Яремчук та "Брюгге" зазнали крупної поразки в Лісабоні від "Бенфіки"

Новина з відео

22:29Поліція розганяє людей з мітингів: президентка Грузії терміново звернулась до громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Новина з відео

19:25Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Новина з відео

17:16Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Актуальне по темі

None 8 Березень 10:26

Росіяни використовують ракетоносії для гібридної війни — Гуменюк

None 8 Березень 10:25

​​​​​​​У штаті Мен республіканці намагалися зірвати голосування на підтримку України: деталі

None 8 Березень 10:20

Розкол у керівництві та провали на сході: у британській розвідці розповіли про справи рф

None 8 Березень 10:09

​​​​​​​Гутерріш у Києві зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB