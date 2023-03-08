Алекс Віндман розповів про прорахунки США щодо війни в Україні

Переоцінили можливості рф: Алекс Віндман розповів про прорахунки США щодо війни
Політика щодо України часто розглядалася через призму росії. Зокрема, США прораховували, як та чи інша співпраця вплине на інші відносини у світі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ексдиректор у справах Європи в Радбезі США Алекс Віндман.
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За словами Віндмана, раніше західні політики дуже переоцінювали сили росії, тому й прорахувалися щодо здатності України протистояти російській армії.
"Найбільший чинник — це глибоке, глибоке упередження до росії, тенденція зосереджуватись на відносинах з великими державами, з регіональними гегемонами. І, на жаль, політика щодо України розглядалася часто через призму росії та відносин із росією", — заявив він.
Алекс Віндман наголосив, що США завжди намагалися стримати агресивну поведінку росії на різних форумах, однак робили це досить обережно. Зараз же офіційний Вашингтон повністю стоїть на боці України та не має жодних упередженостей щодо рф.
"Я бачу дуже міцне майбутнє відносин між Україною та США, бо Україна стане великим гравцем у регіоні, стане оплотом проти російської агресії на майбутні покоління. І вона має дуже сильну потребу у відновленні та перетворенні на демократичну державу", — додав політик.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джо Байден та Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Серед тем — воєнна підтримка України та стягування відшкодувань з росії.