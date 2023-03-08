Пентагону планують збільшити бюджет на закупівлю озброєння: що відомо

Білий дім запропонує Конгресу збільшити військовий бюджет США на 19 млрд доларів

У четвер, 9 березня, Білий дім оприлюднить свій варіант нового бюджету міністерства оборони США. Він буде рекордним і становитиме 835 млрд доларів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Білий дім хоче збільшити військовий бюджет США

За інформацією джерел у Білому домі, у четвер, 9 березня, Джо Байден запропонує збільшити бюджет міністерства оборони США на наступний бюджетний рік.

Військовий бюджет Сполучених Штатів має скласти 835 мільярдів доларів, тоді як зараз він становить 816 мільярдів.

Куди підуть кошти

Перш за все, додаткові кошти будуть витрачені на купівлю літаків F-35.

Пентагон готується замовити 83 цих бойових літаки для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти.

Усього ж на закупівлю зброї буде виділено 170 млрд доларів, що на 8 млрд перевищить показник попереднього року.

145 млрд, що також є найбільшим показником за усю історію Сполучених Штатів, Пентагон планує витратити на дослідження і розробку нових видів зброї.

Нагадаємо, що США збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані, більш ніж у чотири рази, щоб посилити програму навчання військових островів та ускладнити можливу китайську атаку на острів.

Найближчими місяцями планується розгорнути на Тайвані від 100 до 200 військових порівняно з 30 торік, щоб забезпечити Тайбей необхідними можливостями для захисту без провокації Пекіна.

Фото: міноборони США