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Предвыборная кампания Байдена: пути к победе президента США

18 мая 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Предвыборная кампания Байдена: пути к победе президента США
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом Доме. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена пытается задать новый тон политическому сражению. Его команда заявляет, что у демократа будет много путей для этой победы.

Об этом пишет Reuters.

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Предвыборная кампания Байдена

Издание отмечает, что, несмотря на то, что опросы показали слабую поддержку 80-летнему президенту, которому до конца второго срока исполнится 86 лет, предвыборная кампания Байдена увидела основания для оптимизма в 2024 году.

Руководитель кампании Байдена Джули Родригес заявила, что президент будет пытаться повторить победы 2020 года в двух вызывающих острую конкуренцию штатах — Аризоне и Джорджии.

Кроме того, Родригес сказала, что Байден не уступит Флориде, ставшей республиканской на последних выборах и выдвинувшей двух кандидатов в президенты от Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

В команде Байдена сказали, что кампания сделает первые инвестиции в такие штаты как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, а также в Неваду и Нью-Гэмпшир. Все эти штаты находятся в списке желаний республиканцев на 2024 год.

"В то же время мы будем защищать недавние достижения демократов в таких штатах, как Аризона и Джорджия, и будем стараться расширить карту даже дальше в таких штатах, как Северная Каролина и Флорида", — сказала Родригес.

Она добавила, что кампания также произведет большие закупки рекламы в таких ключевых местах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин, Флорида и Северная Каролина.

Напомним, 25 апреля Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.

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