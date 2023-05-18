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Передвиборча кампанія Байдена: шляхи до перемоги президента США

18 травня 2023 13:25
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Передвиборча кампанія Байдена: шляхи до перемоги президента США
Президент США Джо Байден під час виступу у Білому Домі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена намагається задати новий тон політичній битві. Його команда заявляє, що в демократа буде багато шляхів для цієї перемоги.

Про це пише Reuters

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Передвиборча кампанія Байдена

Видання зазначає, що попри те, що опитування показали слабку підтримку 80-річного президента, якому до кінця другого терміну виповниться 86 років, передвиборча кампанія Байдена побачила підстави для оптимізму у 2024 році.

Керівниця кампанії Байдена Джулі Родрігес заявила, що президент намагатиметься повторити перемоги 2020 року в двох штатах, що викликають гостру конкуренцію, — Арізоні та Джорджії.

Крім того, Родрігес сказала, що Байден не поступиться Флориді, яка стала республіканською на останніх виборах і висунула двох кандидатів у президенти від Республіканської партії, колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

У команді Байдена сказали, що кампанія зробить перші інвестиції в такі штати, як Мічиган, Пенсільванія та Вісконсін, а також у Неваду та Нью-Гемпшир. Усі ці штати є в списку бажань республіканців на 2024 рік.

"Водночас ми будемо захищати нещодавні досягнення демократів у таких штатах, як Арізона та Джорджія, і намагатимемось розширити карту навіть далі в таких штатах, як Північна Кароліна та Флорида", — сказала Родрігес.

Вона додала, що кампанія також зробить великі закупівлі реклами в таких ключових місцях, як Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсільванія, Вісконсін, Флорида та Північна Кароліна.

Нагадаємо, 25 квітня Джо Байден оголосив про намір балотуватися на наступних виборах президента США. Він заявив, що хоче завершити роботу, яку він розпочав, коли Америка була вражена смертельною пандемією, економікою, що падала, і демократією, що хиталась. 

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