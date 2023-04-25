Байден оголосив про намір балотуватися на наступних виборах президента США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сьогодні, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно оголосив про своє балотування на переобрання. Він заявив, що хоче завершити роботу, яку він розпочав, коли Америка була вражена смертельною пандемією, економікою, що падала, і демократією, що хиталася.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Американський лідер стверджує, що його керування відвело США від краю прірви. Він підкреслив свої амбіції перетворити те, що він колись називав перехідним президентством, на щось набагато більш трансформаційне.

"Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи матимемо ми в найближчі роки більше свободи або менше свободи, більше прав або менше. Я знаю, якою я хочу бачити відповідь. Зараз не час для самозаспокоєння. Ось чому я балотуюся на переобрання", — сказав Байден.

Це рішення може суперечити бажанням деяких виборців-демократів, які вимагають іншого президента — молодшого, прогресивнішого і такого, що краще відображає різноманітність партії. Водночас воно підкреслює силу Байдена серед партійних лідерів, зокрема тих, хто вважає, що він має найбільші шанси перемогти Дональда Трампа чи іншого республіканця.

Нагадаємо,19 квітня, Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно заявив про свою кандидатуру на пост президента США, які відбудуться 2024 року. Він висуватиметься від Демократичної партії.

Також ми писали, що нещодавно президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України.