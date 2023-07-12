Пенс сделал заявление об Украине в НАТО

Экс-вице-ппрезидент США Майк Пенс с Президентом Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Russian Presidential Press Service

Бывший вице-президент США Майк Пенс уверен, что Украине нужно помогать к победе над Россией. И только после этого Украина должна стать членом НАТО.

Об этом сообщило американское издание CNN.

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Пенс о членстве Украины в НАТО

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты Америки должны и дальше поддерживать Украину и ее армии.

В частности, важно продолжать предоставлять все необходимое ВСУ для успешной борьбы с российскими агрессорами.

Впрочем, подчеркнул Пенс, вопрос членства Украины должен быть решен не сейчас.

"[Этот вопрос] — и я общался с президентом Зеленским — должен подождать до победы в войне", — подчеркнул бывший вице-президент США.

Пенс о заявлении Трампа

Майк Пенс раскритиковал слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал через 24 часа прекратить войну в Украине.

По словам Пенса, единственный возможный вариант так быстро завершить войну — это отдать России все, что она хочет.

Но США не должны склонять Украину в такой финал войны.

Напомним, что в конце июня Майк Пенс приехал в Киев, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этой встречи Зеленский заявил, что у Украины есть двухпалатная поддержка в США, как со стороны партии власти (Демократической), так и со стороны оппозиции (Республиканской).