Пенс зробив заяву про Україну в НАТО
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс упевнений, що Україні треба допомагати до перемоги над Росією. І тільки після того Україна має стати членом НАТО.
Про це повідомило американське видання CNN.
Пенс про членство України в НАТО
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати Америки мають і надалі підтримувати Україну та її армії.
Зокрема, важливо продовжувати надавати усе необхідне ЗСУ для успішної боротьби із російськими агресорами.
Втім, підкреслив Пенс, питання членства України має бути вирішене не зараз.
"[Це питання] — і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні", — наголосив колишній віцепрезидент США.
Пенс про заяву Трампа
Майк Пенс розкритикував слова експрезидента США Дональда Трампа, який обіцяв за 24 години припинити війну в Україні.
За словами Пенса, єдиний можливий варіант так швидко завершити війну — це віддати Росії усе, що вона хоче.
Але США не повинні схиляти Україну до такого фіналу війни.
Нагадаємо, що у кінці червня Майк Пенс приїхав до Києва, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.
Після цієї зустрічі Зеленський заявив, що Україна має двопалатну підтримку у США, як з боку партії влади (Демократичної), так і з боку опозиції (Республіканської).