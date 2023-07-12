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Пенс зробив заяву про Україну в НАТО

12 липня 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пенс зробив заяву про Україну в НАТО
Ексвіцепрезидент США Майк Пенс із Президентом України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Service
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс упевнений, що Україні треба допомагати до перемоги над Росією. І тільки після того Україна має стати членом НАТО.

Про це повідомило американське видання CNN.

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Пенс про членство України в НАТО

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати Америки мають і надалі підтримувати Україну та її армії.

Зокрема, важливо продовжувати надавати усе необхідне ЗСУ для успішної боротьби із російськими агресорами.

Втім, підкреслив Пенс, питання членства України має бути вирішене не зараз.

"[Це питання] — і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні", — наголосив колишній віцепрезидент США.

Пенс про заяву Трампа

Майк Пенс розкритикував слова експрезидента США Дональда Трампа, який обіцяв за 24 години припинити війну в Україні.

За словами Пенса, єдиний можливий варіант так швидко завершити війну — це віддати Росії усе, що вона хоче.

Але США не повинні схиляти Україну до такого фіналу війни.

Нагадаємо, що у кінці червня Майк Пенс приїхав до Києва, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Після цієї зустрічі Зеленський заявив, що Україна має двопалатну підтримку у США, як з боку партії влади (Демократичної), так і з боку опозиції (Республіканської).

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