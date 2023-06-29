Обидві головні партії США залишаються єдиними в підтримці України, — Зеленський

Володимир Зеленський та Майк Пенс. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з екс-віце-президентом Сполучених Штатів Америки, сенатором Майком Пенсом, який перший раз від початку повномасштабної війни відвідав Україну. За словами глави держави, наша країна відчуває потужну підтримку від американського народу, Президент США Джо Байдена, Конгресу й обох партій.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Про що вдалося поговорити

"Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США — Республіканська й Демократична — залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів", — запевнив Зеленський.

Також Президент висловив вдячність за пакети військової допомоги у розмірі 2,1 млрд дол. та 500 млн дол., які виділили Сполучені Штати 6 червня та 27 червня. Він додав, що обсяг наданої підтримки, починаючи з лютого 2022 року, склав 43,1 млрд дол.

Ситуація на фронті

"Він докладно поінформував екс-віце-президента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні. У цьому зв’язку Володимир Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16", — додали у повідомленні.

Очікування від Вільнюського саміту

Крім того, Зеленський розповів, чого очікує від Вільнюського саміту НАТО. За його словами, партнери повинні показати рішучість та повідомили Україні щодо визначеності майбутнього членства.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО", — зазначив президент.

Своєю чергою глава держави згадав про гуманітарну ситуацію, яка зараз є на півдні країни, що сталася через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. Він подякував благодійним організаціям США, які забезпечують водою постраждалі регіони.

Нагадаємо, 29 червня, стало відомо про те, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS. Зазначається, що таке рішення повʼязане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.