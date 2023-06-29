До Києва прибув ексвіцепрезидент США Майк Пенс

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс. Фото: росЗМІ

Ексвіцепрезидент США та республіканський кандидат на президентські вибори 2024 року Майк Пенс несподівано відвідав Київ. Пенс провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це Пенс повідомив в Twitter.

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"Незапланована поїздка Пенса робить його першим республіканським претендентом на президентство, який зустрічається з главою України у ході передвиборчих перегонів", — повідомляється в повідомленні.

За інформацією NBC News, Зеленський та Пенс розглянули питання "посилення підтримки" України.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ анонсували, що США передадуть Україні новий пакет військової допомоги. З початку повномасштабного вторгнення РФ цей пакет допомоги у сфері безпеки стане 41 на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

Також ми писали, що згідно з опитуванням Reuters, більшість американців позитивно ставляться до того, що США постійно надають зброю для України. Респонденти вважають, що таким чином це демонструє Китаю та іншим "суперникам США" бажання Штатів захищати свої інтереси та союзників.