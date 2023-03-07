Парламент Грузии утвердил законопроект об "иноагентах": детали

Парламент Грузии

Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 76 депутатов проголосовали "За", а "Против" — 13.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Законопроект внесен в парламент движением "Сила народа". Его поддержали члены руководящей партии "Грузинская мечта".

К тому же был внесен еще один законопроект — "О регистрации иностранных агентов". Его должны обсудить на следующем заседании. Члены "Силы народа" называют первый "грузинским", а второй — "американским".

Решение обсудить законопроекты об "иноагентах" сегодня, а не через два дня, стало неожиданностью для всех.

Перед зданием парламента проходит акция протеста. Количество людей увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах". В Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

Напомним, у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленного движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.

Также мы писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.

Добавим, президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет, чтобы россия прекратила оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны кремля в Украине. По словам лидера, рф уже почти проиграла войну.