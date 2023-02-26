Грузія перетворюється на росію: готують власний закон про іноагентів
Грузинська влада вирішила боротися із іноземним впливом за прикладом російської федерації. До парламенту Грузії внесли законопроєкт про іноземних агентів.
Про це повідомляє видання "Новости — Грузия".
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Грузинські іноагенти
Партія "Сила народу", яка входить до провладної більшості у парламенті Грузії, внесла на розгляд бюро парламенту законопроєкт "Про реєстрацію іноземних агентів".
Згідно із цим законопроєктом, статус іноагентів будуть надавати не лише ЗМІ та некомерційним організаціям, але й будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону (за деякими винятками).
Причому реєструвати іноземних агентів будуть органи прокуратури.
Російський приклад
В росії юридичне поняття "іноземний агент" існує з 2012 року.
Закон, який легалізував поняття "іноземного агента", був неодноразово розкритикований міжнародними організаціями, зокрема, Венеційською комісію та Європарламентом.
Прийняття закону про іноагентів російським парламентом у світі назвали порушенням прав людини в рф.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в тому, що вона нібито хоче, щоб війна перекинулася на їхню територію. За словами лідера Грузії, Україна намагається відкрити другий фронт, щоби втягнути Грузію у війну.
Фото: "Новости — Грузия"