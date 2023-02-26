​​​​​​​Грузія перетворюється на росію: готують власний закон про іноагентів

Коаліційна партія “Сила народу” внесла до парламенту закон про іноземних агентів

Грузинська влада вирішила боротися із іноземним впливом за прикладом російської федерації. До парламенту Грузії внесли законопроєкт про іноземних агентів.

Про це повідомляє видання "Новости — Грузия".

Грузинські іноагенти

Партія "Сила народу", яка входить до провладної більшості у парламенті Грузії, внесла на розгляд бюро парламенту законопроєкт "Про реєстрацію іноземних агентів".

Згідно із цим законопроєктом, статус іноагентів будуть надавати не лише ЗМІ та некомерційним організаціям, але й будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону (за деякими винятками).

Причому реєструвати іноземних агентів будуть органи прокуратури.

Російський приклад

В росії юридичне поняття "іноземний агент" існує з 2012 року.

Закон, який легалізував поняття "іноземного агента", був неодноразово розкритикований міжнародними організаціями, зокрема, Венеційською комісію та Європарламентом.

Прийняття закону про іноагентів російським парламентом у світі назвали порушенням прав людини в рф.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в тому, що вона нібито хоче, щоб війна перекинулася на їхню територію. За словами лідера Грузії, Україна намагається відкрити другий фронт, щоби втягнути Грузію у війну.

Фото: "Новости — Грузия"