Парламент Грузії затвердив законопроєкт про "іноагентів": деталі
Парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". 76 депутатів проголосували "За", а "Проти" — 13.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Деталі
Законопроєкт внесений до парламенту рухом "Сила народу". Його підтримали члени керівної партії "Грузинська мрія".
До того ж було внесено ще один законопроєкт — "Про реєстрацію іноземних агентів". Його повинні обговорити на наступному засіданні. Члени "Сили народу" називають перший "грузинським", а другий — "американським".
Рішення обговорити законопроєкти про "іноагентів" сьогодні, а не через два дні, стало несподіванкою для всіх.
Перед будівлею парламенту відбувається акція протесту. Кількість людей збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проєктів закону про "іноагентів". У Тбілісі перекрили проспект Руставелі.
Нагадаємо, біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагенти", представленого рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в тому, що вона нібито хоче, щоб війна перекинулася на їхню територію. За словами лідера Грузії, Україна намагається відкрити другий фронт, щоби втягнути Грузію у війну.
Додамо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі хоче, щоб росія припинила окупацію території її країни в рамках можливої мирної угоди про припинення війни кремля в Україні. За словами лідерки, рф уже майже програла війну.