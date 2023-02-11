Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в тому, що вона нібито хоче, щоб війна перекинулася на їхню територію. За словами лідера Грузії, Україна намагається відкрити другий фронт, щоби втягнути Грузію у війну.

Про це повідомляє Грузія Online.

Заява прем'єр-міністра Грузії

"Спроби того, щоб цей конфлікт якось перейшов у нашу країну, на жаль, не припиняються. Ми безпосередньо чули заяви української влади на цю тему. Їхньою метою було відкриття "другого фронту", — сказав він.

При цьому прем'єр уточнив, що для цієї мети влада України відправила Михайла Саакашвілі до Грузії. Попри всі свої слова, Іраклій Гарібашвілі побажав Україні якнайшвидшого завершення війни.

"Я хочу побажати всім, зокрема й нашому дружному українському народу одного — світу, своєчасного закінчення цієї війни та повернення територій", — сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс висловив стурбованість послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі щодо можливого відновлення прямого авіасполучення з росією. Той запевнив, що відновлення авіарейсів з рф наразі не планується.

Також ми писали, що Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеіл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.