Почему Орбан до сих пор общается с Путиным

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Фото: Sputnik

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна продолжает общение с Россией "ради мира". По его словам, политика Будапешта по этому вопросу "очень прозрачна".

Об этом он сказал после прибытия на саммит Европейского совета в Брюсселе 26 октября, пишет Радио Свобода.

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О позиции Венгрии

По его словам, политика Венгрии в таком направлении "отличается от большинства".

"У вас стратегия войны, у нас стратегия мира. И мы хотели бы сделать все, чтобы иметь мир. Следовательно, мы держим открытыми все линии коммуникации с Россией, иначе не будет шанса на мир. Это стратегия, и мы гордимся тем, что делаем это", — объяснил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия является единственной страной, говорящей о мире, что "было бы в интересах всех в Европе".

Изоляция Орбана в Европе

Ранее мы писали, что Виктор Орбан сейчас изолирован в Евросоюзе сильнее, чем когда-либо раньше. Его поведение и пророссийские настроения все больше беспокоят европейских дипломатов.

Напомним, европейский глава дипломатии Жозеп Боррель заявил Виктору Орбану, что участие страны в ЕС — это добровольное решение. Таким образом, Боррель ответил на слова Орбана, который провел параллель между присоединением Венгрии к ЕС и оккупацией страны советскими войсками в 1956 году.