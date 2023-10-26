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Орбан зізнався, чому він досі спілкується з Путіним

26 жовтня 2023 18:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чому Орбан досі спілкується з Путіним
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Фото: Sputnik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією "заради миру". За його словами, політика Будапешта щодо цього питання є "дуже прозорою".

Про це він сказав після того, як прибув на саміт Європейської ради в Брюсселі 26 жовтня, пише Радіо Свобода.

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За його словами, політика Угорщини в такому напрямку "відрізняється від більшості".

"У вас стратегія війни, у нас стратегія миру. І ми хотіли б зробити все, аби мати мир. Відтак ми тримаємо відкритими всі лінії комунікації з Росією, інакше не буде шансу на мир. Це стратегія, і ми пишаємося тим, що робимо це", — пояснив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина є єдиною країною, яка говорить про мир, що "було б в інтересах усіх в Європі".

Ізоляція Орбана в Європі

Раніше ми писали, що Віктор Орбан наразі ізольований у Євросоюзі сильніше, ніж будь-коли раніше. Його поведінка та проросійські настрої все більше непокоять європейських дипломатів.

Нагадаємо, європейський голова дипломатії Жозеп Боррель заявив Віктору Орбану, що участь країни в ЄС — це добровільне рішення. Таким чином Боррель відповів на слова Орбана, який провів паралель між приєднанням Угорщини до ЄС та окупацією країни радянськими військами у 1956 році.

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