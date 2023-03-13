Макрон и Орбан встретятся в Париже — обсудят важность европейского единства

Орбан едет в Париж: о чем он будет разговаривать с Макроном
Сегодня, 13 марта, Париж с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Известно, что у политика будет встреча с Эммануэлем Макроном.
Об этом информирует пресс-служба Елисейского дворца.
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Отмечается, что политики должны встретиться сегодня в 20:00, это будет первая их двусторонняя встреча после декабря 2021 года в Будапеште.
Как сообщают французские СМИ, эта встреча будет возможностью подтвердить важность европейских ценностей и единство стран Европы в поддержке Украины, испытывающей российскую агрессию, в частности путем применения санкций против рф.
Также президент Франции намерен обсудить важность верховенства права и напомнить Орбану о необходимости ратифицировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Кроме того, политики обсудят вопросы политики в сфере промышленности, энергетики и миграции.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна может пересмотреть свои отношения с рф в будущем в свете изменения геополитической ситуации после полномасштабного вторжения в Украину.