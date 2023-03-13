Макрон та Орбан зустрінуться у Парижі — обговорять важливість європейської єдності

Віктор Орбан та Еммануель Макрон

Сьогодні, 13 березня Париж з офіційним візитом відвідає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Відомо, що політик матиме зустріч з Еммануелем Макроном.

Про це інформує пресслужба Єлисейського палацу.

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Зазначається, що політики мають зустрітися сьогодні о 20:00, це буде перша їхня двостороння зустріч після грудня 2021 року у Будапешті.

Як повідомляють французьку ЗМІ, ця зустріч буде нагодою підтвердити важливість європейських цінностей і єдність країн Європи у підтримці України, що зазнає російської агресії, зокрема шляхом застосування санкцій проти рф.

Також президент Франції планує обговорити важливість верховенства права і нагадати Орбану про необхідність ратифікувати вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. Окрім того, політики обговорять питання політики у сфері промисловості, енергетики та міграції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна може переглянути свої відносини з рф в майбутньому у світлі зміни геополітичної ситуації після повномасштабного вторгнення в Україну.