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Орбан пожаловался Путину на ухудшение экономических связей между их странами

17 октября 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Орбан пожаловался Путину на ухудшение экономических связей между их странами
Премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин встретились в Пекине. Они обсудили ухудшение экономических связей между их странами.

Видео со встречи Виктора Орбана и Владимира Путина появились в соцсетях.

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Встреча Орбана и Путина

Орбан стал единственным из лидеров стран Европейского Союза, кто посетил Международный экономический форум "Один пояс, один путь" в Китае. Он заявил, что между Венгрией и Россией ухудшились экономические связи. Стороны также обменялись мнениями о событиях в мире.

"Отношения Венгрии с Россией очень многое потеряли из-за СВО и санкций, но Будапешт пытается спасти все, что можно", — заявил Орбан.

Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Его ждет ряд переговоров и участие в форумах.

Также мы писали, что в Венгрии правящая пророссийская партия "Фидес", возглавляемая действующим премьер-министром Виктором Орбаном, с февраля этого года потеряла 400 тысяч сторонников. Однако рост уровня поддержки оппозиции тоже не состоялся.

Добавим, в среду, 18 октября, российский диктатор Владимир Путин встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Они намерены обсудить международные вопросы.

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