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Орбан поскаржився Путіну на погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами

17 жовтня 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Орбан поскаржився Путіну на погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 жовтня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Пекіні. Вони обговорили погіршення економічних зв’язків між їхніми країнами.

Відео із зустрічі Віктора Орбана та Володимира Путіна з'явилися у соцмережах.

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Зустріч Орбана та Путіна

Орбан став єдиним із лідерів країн Європейського Союзу, хто відвідав Міжнародний економічний форум "Один пояс, один шлях" у Китаї. Він заявив, що між Угорщиною та Росією погіршилися економічні зв'язки. Сторони також обмінялися думками щодо подій у світі.

"Відносини Угорщини з Росією дуже багато втратили через СВО і санкцій, але Будапешт намагається врятувати все, що можна", — заявив Орбан.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. Його чекає низка переговорів та участь у форумах.

Також ми писали, що в Угорщині правляча проросійська партія "Фідес", яку очолює чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан, з лютого цього року втратила 400 тисяч прихильників. Втім, зростання рівня підтримки опозиції також не відбулося.

Додамо, у середу, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони планують обговорити міжнародні питання. 

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