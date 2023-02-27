Орбан підтримав "мирний план" Китаю та назвав його важливим

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував "мирний план" Китаю. Він назвав його важливим та висловив свою підтримку.

Про це повідомляє Telex.

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Орбан знову повторив, що бойові дії можуть бути завершені лише перемир’ям. Угорщина продовжує закликати до миру та вважає, що саме це підтримує більшість у світі.

"Ми також вважаємо "мирний план" Китаю важливим і підтримуємо його", — заявив Орбан.

За його словами, "багато хто" хоче втягнути Угорщину у війну та змусити її постачати Україні зброю. Орбан закликав депутатів не піддаватись на подібні "провокації".

Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини, колишній прем’єр Ференц Дюрчань розкритикував Орбана.

"Чи може бути, що угорський прем’єр є агентом рф?", — сказав Дюрчань.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини підтримує мир убивці.

"Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка", — додав Дюрчань.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори та демонтовано написи угорською мовою.

Також ми писали, що Віктор Орбан пригрозив накласти вето на продовження санкцій ЄС проти рф. Він каже, що зі списку повинні видалити чотирьох осіб.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.