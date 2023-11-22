Орбан написал Мишелю письмо с угрозами в отношении Украины, — Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в форме письма к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожает блокированием всей помощи для нашего государства. Также он говорит, что заблокирует будущее вступление Украины в Европейский Союз в случае того, если лидеры ЕС не будут пересматривать свою стратегию по поддержке украинской столицы.

Об этом сообщает Politico.

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О чем идет речь в письме

Как известно, в письме не было указано даты, однако там стояла печать Орбана.

В письме говорится, что решений по финансированию Украины, открытию переговоров о вступлении в Евросоюз или будущих санкций против РФ не может быть принято пока не пройдет "стратегическая дискуссия" лидеров ЕС в Брюсселе, которая должна состояться в середине декабря 2023 года.

"Европейский Совет должен оценить выполнение и эффективность нашей текущей политики в отношении Украины, включая разные программы помощи", — подчеркнул он.

По его словам, Европейский Совет должен организовать "откровенную и открытую" дискуссию о стратегических целях ЕС в Украине.

Угрозы от Орбана

"Считаем ли мы эти цели реалистично достижимыми? Эта стратегия жизнеспособна без мощной поддержки Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку Соединенных Штатов как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?" — добавил Орбан.

В своем сообщении Шарлю Мишелю он намекнул относительно использования Будапештом своего права на вето для заблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине для функционирования правительства. Также он угрожает заблокировать пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро и старт официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины назвали причину резких заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес нашей страны. Глава правительства Венгрии рассчитывает на определенные преференции.