Орбан написав Мішелю листа з погрозами щодо України, — Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся у формі листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому погрожує блокуванням всієї допомоги для нашої держави. Також він говорить, що заблокує майбутній вступ України до Європейського Союзу в разі того, якщо лідери ЄС не будуть переглядати свою стратегію щодо підтримки української столиці.

Про це повідомляє Politico.

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Про що йдеться у листі

Як відомо, у листі не було зазначено дати, проте там стояла печатка Орбана.

У листі йдеться про те, що рішень щодо фінансування України, відкриття перемовин про вступ до Євросоюзу або майбутніх санкцій проти РФ не може бути ухвалено поки не пройде "стратегічна дискусія" лідерів ЄС у Брюсселі, яка має відбутися в середині грудня 2023 року.

"Європейська Рада має оцінити виконання та ефективність нашої поточної політики щодо України, включно з різними програмами допомоги", — наголосив він.

За його словами, Європейська Рада має організувати "відверту та відкриту" дискусію про стратегічні цілі ЄС в Україні.

Погрози від Орбана

"Чи ми все ще вважаємо ці цілі реалістично досяжними? Чи ця стратегія життєздатна без потужної підтримки Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку Сполучених Штатів як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?" — додав Орбан.

У своєму повідомленні до Шарля Мішеля він натякнув щодо використання Будапештом свого права на вето для заблокування 50 мільярдів євро допомоги Україні для функціонування уряду. Також він погрожує заблокувати пакет військової допомоги сумою 500 мільйонів євро та старт офіційних перемовин щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України назвали причину різких заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в адрес нашої країни. Зазначається, що голова уряду Угорщини розраховує на певні преференції.