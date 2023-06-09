ООН ответила на критику Зеленского и сделала скандальное заявление о спасении людей

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик. Фото: росСМИ

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на критику Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что организация не занимается физическим спасением людей.

Об этом Стефан Дюжаррик сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

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ООН не занимается физическим спасением людей

Дюжаррик сказал, что ООН присутствует в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ и оказывает гуманитарную помощь.

"Насколько мне известно, мы не участвуем в физическом спасении, поскольку у нас нет таких возможностей и оборудования, которые позволяют делать это в массовом масштабе. Судя по тому, что я видел, этим занимаются в основном военные, полиция и другие экстренные службы", — сказал он.

По его словам, организация принимает участие в оказании помощи людям в перемещении в более безопасные районы, доступе к чистой воде, продовольствию и получении денежной помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины могут погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.