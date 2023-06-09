Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей arrow

ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей

9 червня 2023 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей
Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що організація не займається фізичним порятунком людей. 

Про це Стефан Дюжаррік сказав на пресконференції у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

Читайте також:

ООН не займається фізичним порятунком людей

Дюжаррік сказав, що ООН присутня в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ та надає гуманітарну допомогу. 

"Наскільки мені відомо, ми не беремо участі у фізичному порятунку, оскільки в нас немає таких можливостей та обладнання, які дають змогу робити це в масовому масштабі. Судячи з того, що я бачив, цим займаються переважно військові, поліція та інші екстрені служби", — сказав він.

За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB