ООН відповіла на критику Зеленського та зробила скандальну заяву щодо порятунку людей

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік. Фото: росЗМІ

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік відреагував на критику Президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що організація не займається фізичним порятунком людей.

Про це Стефан Дюжаррік сказав на пресконференції у Нью-Йорку, передає "Укрінформ".

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ООН не займається фізичним порятунком людей

Дюжаррік сказав, що ООН присутня в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ та надає гуманітарну допомогу.

"Наскільки мені відомо, ми не беремо участі у фізичному порятунку, оскільки в нас немає таких можливостей та обладнання, які дають змогу робити це в масовому масштабі. Судячи з того, що я бачив, цим займаються переважно військові, поліція та інші екстрені служби", — сказав він.

За його словами, організація бере участь у наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії.