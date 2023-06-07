Зеленський звернувся до Червоного Хреста щодо евакуації з окупованої Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на підрив Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що велика кількість людей на півдні України можуть загинути через підтоплення, яке виникло внаслідок теракту Росії.

Про це Президент сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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Потрібна швидка реакція

"Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що українські військові та спецслужби, попри обстріли, продовжують рятувати людей. Однак, за його словами, "потрібні масштабні зусилля".

"Потрібно, щоб міжнародні організації — такі, як Міжнародний Червоний Хрест, — негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там — це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи — значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду — є", — сказав Президент.

Засудження російського злочину екоциду

Український лідер також зауважив, що багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань висловили свою підтримку Україні та засудили російський злочин екоциду. Він подякував їм за цю принциповість.

"Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшу руйнівну активність окупантів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.