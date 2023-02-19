Антикорупційна рада при Міноборони: як відбуватимуться вибори

Олексій Резніков

Вибори членів Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України відбуватимуться шляхом відкритого електронного голосування. Голосування буде відбуватися на майданчику Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Як формуватиметься Антикорупційна рада при Міноборони

Міністр зазначив, що членів антикорупційного дорадчого органу при Міноборони будуть обирати через електронне голосування, у якому зможе взяти участь кожен громадянин України.

"Продовжуємо формування системи громадського антикорупційного контролю. Антикорупційна рада при Міноборони має відповідати кращим практикам, які використовуються у цій системі. Ключове: відкритість, прозорість, довіра. Це те, на чому має будуватись робота Антикорради. Саме тому вибори до ради проводитимуться через відкрите електронне голосування. Участь в ньому зможуть взяти всі громадяни України", — зазначив він.

Резніков також додав, що він уже провів консультації із головою Нацагентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим щодо проведення відкритого голосування за майбутніх членів Антикорупційної ради при Міноборони саме на майданчику НАЗК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.

Також відомо, що уже 13 громадських організацій приєдналися до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України. У п'ятницю, 10 лютого, уже відбулося перше засідання робочої групи.

