В Україні хочуть офіційно визнати добровольців: які права пропонують закріпити Раді

Українські військові на фронті. Фото: бригада "Борисфен"

Верховній Раді пропонують запровадити окремий статус "добровольця Сил безпеки і оборони України" для громадян, які за власною ініціативою долучилися до захисту держави. Його планують надавати особам, які вже мають статус учасника бойових дій та відповідають визначеним критеріям добровільної участі в обороні України. Законопроєкт також передбачає для таких громадян додаткові соціальні гарантії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

Реклама

Сім днів додаткової відпустки та перевага на держслужбі: що пропонують добровольцям

Як зазначається у пояснювальній записці, після початку російської агресії багато українців добровільно долучалися до захисту держави в різних формах. Частина громадян самостійно вступала на військову службу без отримання повістки або іншого офіційного повідомлення, інші брали участь у добровольчих формуваннях або допомагали забезпечувати оборону України у взаємодії із Силами оборони та правоохоронними органами.

Автори законопроєкту зазначають, що чинне законодавство вже передбачає статус учасника бойових дій для різних категорій захисників, однак окремого статусу, який би офіційно засвідчував саме добровільний характер участі людини в обороні держави, наразі немає.

Згідно із запропонованими змінами, добровольцями Сил безпеки і оборони України вважатимуться особи, які мають статус учасника бойових дій та відповідають щонайменше одному з визначених законопроєктом критеріїв.

Читайте також:

Зокрема, йдеться про громадян, які під час проведення АТО, операції із забезпечення національної безпеки та оборони, а також у період дії воєнного стану за власною ініціативою звернулися до уповноваженого органу комплектування або військової частини та вступили на військову службу без отримання повістки чи іншого офіційного повідомлення.

До переліку також пропонують включити людей, які брали безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань, утворених або самоорганізованих для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Окремою категорією визначені громадяни, які у період із 24 лютого до 25 березня 2022 року добровільно брали участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Йдеться про участь у таких заходах у взаємодії із ЗСУ, Нацгвардією, Нацполіцією, Держприкордонслужбою, СБУ, МВС та іншими військовими формуваннями й правоохоронними органами.

Порядок надання статусу добровольця Сил безпеки і оборони України має визначити Кабінет міністрів.

Які пільги пропонують добровольцям

Законопроєкт передбачає для людей із новим статусом низку додаткових прав та соціальних гарантій. Серед них — право на спеціальну відзнаку та додаткову оплачувану відпустку тривалістю сім календарних днів.

Також добровольцям пропонують надати можливість безоплатно відвідувати музеї, музейні та виставкові заклади, бібліотеки державної та комунальної форми власності, а також безкоштовно користуватися їхніми фондами та інформаційними ресурсами.

Ще однією гарантією має стати переважне право під час конкурсу на зайняття посад державної служби. У разі однакової кількості балів переможцем пропонується визначати кандидата, який має статус добровольця Сил безпеки і оборони України, за умови його відповідності вимогам до посади.

Автори законопроєкту наголошують, що запропонований статус не замінюватиме статус учасника бойових дій та не змінюватиме порядок його отримання. Йдеться саме про додаткове визнання добровільного внеску громадян у захист України.

Як писали Новини.LIVE, у новому Цивільному кодексі України Рада планує запровадити норму, яку називають "антиокупас". Вона має гарантувати пріоритет права власника над фактом володіння майном та не дозволити іншій особі набути право власності лише через тривале користування ним. Окремі положення стосуватимуться майна українців, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Також нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що держбюджет України на 2027 рік можуть скоригувати через можливі російські атаки по підприємствах. За його словами, пошкодження або знищення підприємств може призвести до зменшення податкових надходжень, а нинішні бюджетні прогнози щодо податків і митних зборів є лише розрахунковими. Нардеп також наголосив на необхідності забезпечити фінансовий резерв за рахунок міжнародної підтримки.