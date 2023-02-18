Новоизбранный президент Чехии Петр Павел высказался по поводу поражения россии в войне

Петр Павел

Бывший генерал НАТО Петр Павел, который в прошлом году победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и вступит в должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению россии, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

Об этом он заявил на "Украинском ланче" организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает "Европейская правда".

Нужно выбрать сценарий поражения рф

Комментируя вероятные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания россии, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

"Нам нужно быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение", — добавил он.

Петер Павел подчеркнул, что поражение россии имеет разные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

"Возможно, это приведет к развалу россии... Если будет развалена россия, то у нас может быть больше проблем, нам не может с кем вести переговоры о разоружении", — подчеркнул он.

Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого.

Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел собирается совершить рабочий визит в Украину. Он приедет вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.