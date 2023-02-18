Новоизбранный президент Чехии Петр Павел высказался по поводу поражения россии в войне

Новоизбранный президент Чехии заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению рф
Бывший генерал НАТО Петр Павел, который в прошлом году победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и вступит в должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению россии, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.
Об этом он заявил на "Украинском ланче" организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает "Европейская правда".
-
Китай готовит официальную позицию по мирному урегулированию войны в Украине
-
Нэнси Пелоси рассказала, как США поддерживают Украину на фоне агрессии кремля
-
Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие, — Сунак
-
"Мопедные воры": полиция задержала двух одесситов, решивших прокатиться
-
Украинские прокуроры получат бесплатный доступ к Microsoft Azure
-
"Будет оружие и новые санкции": Кулеба озвучил результаты встречи министров G7
-
Вице-президент США обвинила россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине
-
Украина надеется получить приглашение в НАТО летом, — Стефанчук
-
Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей
-
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату
Нужно выбрать сценарий поражения рф
Комментируя вероятные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания россии, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.
"Нам нужно быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение", — добавил он.
Петер Павел подчеркнул, что поражение россии имеет разные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.
"Возможно, это приведет к развалу россии... Если будет развалена россия, то у нас может быть больше проблем, нам не может с кем вести переговоры о разоружении", — подчеркнул он.
Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого.
Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел собирается совершить рабочий визит в Украину. Он приедет вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.