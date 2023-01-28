Ексгенерал НАТО Петр Павел став новим президентом Чехії — що це означає для України

Ексгенерал НАТО Петр Павел активно підтримує Україну

У Чехії відбувся другий тур президентських виборів. В результаті перемогу здобув колишній генерал НАТО Петр Павел.

Про це повідомляє радіо Прага.

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Другий тур президентських виборів відбувався цієї п'ятниці та суботи. У ньому за посаду президента Чехії змагалися 61-річний генерал у відставці Петр Павел та 68-річний мільярдер Андрей Бабіш.

Після підрахунку голосів стало відомо, що президентом країни стає Петр Павел, який набрав 56,3%. Натомість його конкурент Андрій Бабіш має менш як 44%.

Чому це важливо для України

Як зазначають експерти, ці вибори були дуже важливі для України, адже від цього залежала підтримка країни на фоні постійних атак зі сторони росії. Боротьба точилася між кандидатом, який виступає за поразку росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступ України в НАТО, і кандидатом, який пропонував мирну конференцію.

Цікаво, що у той час як Петр Павел виступав за найактивнішу підтримку України зброєю, Андрій Бабіш переконував, що миру треба досягти саме шляхом перемовин з путіним. Раніше Бабіш казав, що в Чехії вже немає озброєнь для України і не вважає, що вона може вступити в альянс. Також Андрій Бабіш виступав за переговори з кремлем, які нібито допоможуть закінчити війну.

Натомість Петр Павел навпаки відзначав, що росія має чітко програти в Україні і щонайменше українська влада має повернути території, втрачені після 24 лютого, і вже тоді вирішити, чи йти на перемовини.

"Всі ми хочемо, щоб росія зазнала поразки в Україні, щоб була відновлена її територіальна цілісність у початкових межах, щоб росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан перед 24 лютого 2022 року", — відзначав Петр Павел.

Також новий президент Чехії активно виступав за постачання Україні зброї, необхідної для відбиття агресії.

Нагадаємо, що Чехія продовжила режим тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня наступного року.

Громадянам України, які бажають надалі залишитись у цій країні та продовжити свій тимчасовий захист, потрібно здійснити реєстрацію в електронному вигляді до кінця березня поточного року.