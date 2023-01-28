Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Петр Павел став новим президентом Чехії: що це означає для Україн arrow

Петр Павел став новим президентом Чехії: що це означає для Україн

28 січня 2023 18:06
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Ексгенерал НАТО Петр Павел став новим президентом Чехії — що це означає для України
Ексгенерал НАТО Петр Павел активно підтримує Україну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Чехії відбувся другий тур президентських виборів. В результаті перемогу здобув колишній генерал НАТО Петр Павел.

Про це повідомляє радіо Прага.

Читайте також:

Деталі

Другий тур президентських виборів відбувався цієї п'ятниці та суботи. У ньому за посаду президента Чехії змагалися 61-річний генерал у відставці Петр Павел та 68-річний мільярдер Андрей Бабіш.

Після підрахунку голосів стало відомо, що президентом країни стає Петр Павел, який набрав 56,3%. Натомість його конкурент Андрій Бабіш має менш як 44%.

Чому це важливо для України

Як зазначають експерти, ці вибори були дуже важливі для України, адже від цього залежала підтримка країни на фоні постійних атак зі сторони росії. Боротьба точилася між кандидатом, який виступає за поразку росії у війні, постачання ЗСУ озброєнь і вступ України в НАТО, і кандидатом, який пропонував мирну конференцію.

Цікаво, що у той час як Петр Павел виступав за найактивнішу підтримку України зброєю, Андрій Бабіш переконував, що миру треба досягти саме шляхом перемовин з путіним. Раніше Бабіш казав, що в Чехії вже немає озброєнь для України і не вважає, що вона може вступити в альянс. Також Андрій Бабіш виступав за переговори з кремлем, які нібито допоможуть закінчити війну.

Натомість Петр Павел навпаки відзначав, що росія має чітко програти в Україні і щонайменше українська влада має повернути території, втрачені після 24 лютого, і вже тоді вирішити, чи йти на перемовини.

"Всі ми хочемо, щоб росія зазнала поразки в Україні, щоб була відновлена її територіальна цілісність у початкових межах, щоб росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан перед 24 лютого 2022 року", — відзначав Петр Павел.

Також новий президент Чехії активно виступав за постачання Україні зброї, необхідної для відбиття агресії.

Нагадаємо, що Чехія продовжила режим тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до березня наступного року.

Громадянам України, які бажають надалі залишитись у цій країні та продовжити свій тимчасовий захист, потрібно здійснити реєстрацію в електронному вигляді до кінця березня поточного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

21:21 Росія завдала авіаудару по Сумщині: пошкоджено дитячий садок та спорткомплекс

21:13 Столичним рестораторам та готельєрам обіцяють компенсації: як отримати

20:56 У Брянській області рф готують школи для розміщення військових: у чому причина

20:25 У США створили інститут, який займатиметься питанням протидії корупції щодо допомоги Україні

Ексклюзив

19:55 Генератор ледь не вартував життя: в Одесі вщент згоріла квартира у багатоповерхівці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 Зеленський привітав Павела з перемогою на виборах президента Чехії

19:31 На трасі Київ — Полтава сталася смертельна ДТП: троє людей загинули

19:24 Міноборони України уклало 16 контрактів з українськими виробниками дронів

Новина з фото

19:01 У Костянтинівці зросла кількість поранених через атаку армії рф

19:00 Яке свято відзначають 29 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Актуальне по темі

None 28 Січень 21:30

Росія завдала авіаудару по Сумщині: пошкоджено дитячий садок та спорткомплекс

None 28 Січень 15:56

Столичним рестораторам та готельєрам обіцяють компенсації: як отримати

None 28 Січень 20:59

У Брянській області рф готують школи для розміщення військових: у чому причина

None 28 Січень 20:53

У США створили інститут, який займатиметься питанням протидії корупції щодо допомоги Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB