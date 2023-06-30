Новой главой АРМА назначили Елену Думу: что о ней известно

Новая глава АРМА Елена Дума. Фото: Униан

В пятницу, 30 июня, Кабмин назначил новым главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее она занимала должность замглавы Черниговской ОВА.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Назначение Елены Думы

"Несмотря на весь "движ" с отзывом голоса и все такое. Кабмин только что на заседании назначил новую Главу АРМА — Елену Думу", — говорится в сообщении.

Однако после оглашения результатов конкурса член конкурсной комиссии по отбору кандидатов Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу.

"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации о кандидате, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", — отметил Остапенко.

Однако это не приняли во внимание и не отменили решение о назначении Елены Думы.

Что известно об Елене Думе

Елена Дума окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, новая глава имеет юридическое образование. С 2000 года работала юрисконсультом, с 2006-го — на госслужбе в разных министерствах.

С января по май 2020-го Дума была директором Фонда социального страхования. Ее уволили, в частности, из-за "грубого нарушения законодательства о труде".

В феврале 2021 года Думу назначили заместителем председателя Черниговской ОГА.

Напомним, 30 июня Правительство Украины приняло ряд кадровых решений. Речь идет о заместителях председателей районных и областных государственных администраций.