Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Новой главой АРМА назначили Елену Думу: что о ней известно arrow

Новой главой АРМА назначили Елену Думу: что о ней известно

30 июня 2023 19:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новой главой АРМА назначили Елену Думу: что о ней известно
Новая глава АРМА Елена Дума. Фото: Униан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 30 июня, Кабмин назначил новым главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее она занимала должность замглавы Черниговской ОВА.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Назначение Елены Думы

"Несмотря на весь "движ" с отзывом голоса и все такое. Кабмин только что на заседании назначил новую Главу АРМА — Елену Думу", — говорится в сообщении.

скриншот

Однако после оглашения результатов конкурса член конкурсной комиссии по отбору кандидатов Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу.

"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации о кандидате, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", — отметил Остапенко.

Однако это не приняли во внимание и не отменили решение о назначении Елены Думы.

Что известно об Елене Думе

Елена Дума окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, новая глава имеет юридическое образование. С 2000 года работала юрисконсультом, с 2006-го — на госслужбе в разных министерствах.

С января по май 2020-го Дума была директором Фонда социального страхования. Ее уволили, в частности, из-за "грубого нарушения законодательства о труде".

В феврале 2021 года Думу назначили заместителем председателя Черниговской ОГА.

Напомним, 30 июня Правительство Украины приняло ряд кадровых решений. Речь идет о заместителях председателей районных и областных государственных администраций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз