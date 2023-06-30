Новой главой АРМА назначили Елену Думу: что о ней известно
В пятницу, 30 июня, Кабмин назначил новым главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее она занимала должность замглавы Черниговской ОВА.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Назначение Елены Думы
"Несмотря на весь "движ" с отзывом голоса и все такое. Кабмин только что на заседании назначил новую Главу АРМА — Елену Думу", — говорится в сообщении.
Однако после оглашения результатов конкурса член конкурсной комиссии по отбору кандидатов Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу.
"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации о кандидате, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", — отметил Остапенко.
Однако это не приняли во внимание и не отменили решение о назначении Елены Думы.
Что известно об Елене Думе
Елена Дума окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, новая глава имеет юридическое образование. С 2000 года работала юрисконсультом, с 2006-го — на госслужбе в разных министерствах.
С января по май 2020-го Дума была директором Фонда социального страхования. Ее уволили, в частности, из-за "грубого нарушения законодательства о труде".
В феврале 2021 года Думу назначили заместителем председателя Черниговской ОГА.
Напомним, 30 июня Правительство Украины приняло ряд кадровых решений. Речь идет о заместителях председателей районных и областных государственных администраций.