Кабмін призначив Сметаніна новим керівником Укроборонпрому

Новий гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін. Фото: Facebook-сторінка Сметаніна

Кабінет міністрів України призначив генеральним директором концерну "Укроборонпром" керівника заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Міністр стратегічної промисловості уже поставив перед Сметаніним завдання на новій посаді.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

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Призначення в Укроборонпром

Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення нового генерального директора концерну "Укроборонпром".

Цю посаду обійняв Герман Сметанін, який до цього призначення був генеральним директором державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

Завдання перед новим гендиректором

Очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін відразу поставив перед Сметаніним три ключові завдання.

Це:

нарощення кількості боєприпасів і військової техніки;

побудова ефективної антикорупційної інфраструктури в Укроборонпромі;

трансформування концерну.

Камишін про завдання Сметаніну

Нагадаємо, що учора, 27 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Звільнення було ухвалене згідно із поданою самим гендиректором заявою.

Юрій Гусєв очолював Укроборонпром з 3 грудня 2020 року.

Додамо, що, за інформацією “Економічної правди”, Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Германа Сметаніна на посаді гендиректора концерну ще в суботу, 24 червня. Рішення про це мало набрати чинності, як стверджувало ЗМІ, саме 28 числа.