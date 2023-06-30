Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Новою головою АРМА призначили Олену Думу: що про неї відомо arrow

Новою головою АРМА призначили Олену Думу: що про неї відомо

30 червня 2023 19:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новою головою АРМА призначили Олену Думу: що про неї відомо
Нова голова АРМА Олена Дума. Фото: Уніан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 30 червня, Кабмін призначив новою головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА). Раніше вона обіймала посаду заступниці голови Чернігівської ОВА.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Призначення Олени Думи

"Попри весь "двіж" з відкликанням голосу і все таке. Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Проте після оголошення результатів конкурсу член конкурсної комісії з відбору кандидатів Дмитро Остапенко відкликав свій голос за Олену Думу.

"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", — зазначив Остапенко.

Проте це не взяли до уваги та не скасували рішення щодо призначення Олени Думи. 

Що відомо про Олену Думу

Олена Дума закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, нова голова має юридичну освіту. З 2000 року працювала юрисконсультом, з 2006-го — на держслужбі в різних міністерствах.

З січня по травень 2020-го Дума була директоркою Фонду соціального страхування. Її звільнили, зокрема, через "грубе порушення законодавства про працю".

У лютому 2021 року Думу призначили заступницею голови Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, 30 червня Уряд України прийняв низку кадрових рішень. Йдеться про заступників голів районних та обласних державних адміністрацій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз