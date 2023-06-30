Новою головою АРМА призначили Олену Думу: що про неї відомо

Нова голова АРМА Олена Дума. Фото: Уніан

У п'ятницю, 30 червня, Кабмін призначив новою головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА). Раніше вона обіймала посаду заступниці голови Чернігівської ОВА.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Призначення Олени Думи

"Попри весь "двіж" з відкликанням голосу і все таке. Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — йдеться у повідомленні.

Проте після оголошення результатів конкурсу член конкурсної комісії з відбору кандидатів Дмитро Остапенко відкликав свій голос за Олену Думу.

"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", — зазначив Остапенко.

Проте це не взяли до уваги та не скасували рішення щодо призначення Олени Думи.

Що відомо про Олену Думу

Олена Дума закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, нова голова має юридичну освіту. З 2000 року працювала юрисконсультом, з 2006-го — на держслужбі в різних міністерствах.

З січня по травень 2020-го Дума була директоркою Фонду соціального страхування. Її звільнили, зокрема, через "грубе порушення законодавства про працю".

У лютому 2021 року Думу призначили заступницею голови Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, 30 червня Уряд України прийняв низку кадрових рішень. Йдеться про заступників голів районних та обласних державних адміністрацій.