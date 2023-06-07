"Новый уровень российской агрессии": Сунак отреагировал на подрыв ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, РФ достигнет нового минимума, если окажется, что Москва несет ответственность за взрыв.

Об этом сообщает Sky News.

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Подрыв Каховской ГЭС: реакция Сунака

Премьер Британии назвал подрыв ГЭС самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны.

По дороге в США Сунак рассказал, что разведывательные службы еще не сделали окончательного вывода о том, виновна ли РФ за подрыв дамбы.

"Если будет доказано, что это произошло намеренно, то это будет, я думаю, наибольшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии", — сказал Сунак.

По его словам, нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Он рассказал, что немедленной реакцией Британии на эту атаку стало оказание гуманитарной помощи.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование в поддержку ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И сейчас они имеют возможность направить эти ресурсы на гуманитарную помощь и эвакуацию в этом регионе в результате произошедшего", — отметил Сунак.

Представитель премьер-министра перед поездкой в ​​США рассказал, что Сунак обсудит с Байденом вопрос помощи Украине.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина по поводу атак на гражданские объекты.

Добавим, комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что Механизм гражданской защиты ЕС готов немедленно реагировать на подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области при необходимости.