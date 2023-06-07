"Новий рівень російської агресії": Сунак відреагував на підрив ГЕС

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відреагував на підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. За його словами, РФ досягне нового мінімуму, якщо виявиться що Москва несе відповідальність за вибух.

Про це повідомляє Sky News.

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Прем'єр Британії назвав підрив ГЕС найбільшою атакою ​​на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни.

По дорозі до США Сунак розповів, що розвідувальні служби ще не зробили остаточного висновку про те, чи РФ винна за підрив дамби.

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє новий рівень російської агресії", — сказав Сунак.

За його словами, напади на цивільну інфраструктуру є жахливими і неправильними. Він розповів, що негайною реакцією Британії на цю атаку стала надання гуманітарної допомоги.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування на підтримку ООН та Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І зараз вони мають можливість спрямувати ці ресурси на гуманітарну допомогу та евакуацію в цьому регіоні в результаті того, що сталося", — зазначив Сунак.

Речник прем’єр-міністра перед поїздкою до США розповів, що Сунак обговорить з Байденом питання допомоги Україні.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС відповідає ескалації насильства в Україні, а також стратегії російського диктатора Володимира Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.

Додамо, комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив, що Механізм цивільного захисту ЄС готовий негайно реагувати на підрив Каховської ГЕС у Херсонській області за необхідності.