Кабмин назначил главу НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Кабмин назначил Кривоноса главой НАБУ

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса.

Что известно о новом главе ведомства — в материале Новини.LIVE.

Биография

Семен Кривонос родился 16 января 1983 года (40 лет) в Мариуполе. Окончил несколько вузов по специальностям "Агрономия", "Государственное управление" и "Правоведение".

Трудовую деятельность начал с 2007 года. Работал специалистом в одной из районных администраций Киева, в территориальных органах Министерства юстиции в Одесской и Киевской областях. Два года занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС, а после увольнения стал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права (IDLO).

В 2018 году начал работать адвокатом. С 2020 года был председателем ОО "Офис простых решений и результата" и участвовал в разработке реформ, представленных Национальным советом реформ при Президенте Украины.

С мая 2021 занимает должность Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

Назначение главой НАБУ

На должность директора НАБУ правительство рассматривало трех кандидатов — Семена Кривоноса, Сергея Гуляко и Романа Осипчука. За Кривоноса Кабмин проголосовал единогласно, других кандидатов уже новоназначенному руководителю предложили рассмотреть на руководящие должности в ведомстве.

Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сейчас Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.

"Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении. По назначению директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру", — сказал Шмыгаль.

Сам Кривонос еще до оглашения результатов заявил, что для него честь оказаться в тройке кандидатов на должность.

"Весь этот путь пройден с особой для меня целью. Я хочу жить в стране, где каждый украинец и украинка на вопрос, давали ли вы когда-нибудь взятки, с уверенностью отвечали "конечно нет, я же украинец, я же украинка!" (of course not, I'm Ukrainian!)", — написал он в Facebook.

Добавим, что Семен Кривонос в 2016 году стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но отказался от должности после скандала с декларированием состояния.