Новые санкции и восстановление после войны: Шмыгаль об итогах поездки в Канаду и США

Денис Шмыгаль и Джастин Трюдо на встрече в Канаде. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о результатах своей поездки в Канаду и США. В рамках визита украинский премьер провел встречи с американскими и канадскими чиновниками и подписал ряд важных соглашений.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Визит в Канаду

Премьер отметил, что это был первый визит правительственной команды в Канаду.

"Продуктивные встречи с премьером Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд. Обновляем Соглашение о свободной торговле. Есть заверение об очередном пакете военной поддержки", — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль напомнил, что Канада объявила о новом пакете санкций против России. В частности, против компании "Волга-Днепр".

"Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины. Против 120 юридических и физических лиц, включая представителей "Росатома", ввели также санкции США", — написал глава украинского правительства.

Визит в Вашингтон

В Вашингтоне, как рассказал украинский премьер, прошли "предметные встречи" с министрами обороны, финансов торговли, транспорта США.

"Усиливаем координацию по всем неотложным вопросам. Готовимся к контрнаступлению, освобождению территорий и их дальнейшему восстановлению. Имеем абсолютную поддержку от американских партнеров", — написал он.

Шмыгаль также отметил, что было подписано соглашение с Всемирным банком, USAID и DFC. ВБ выделяет 200 млн долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства в 200 млн долларов.

Также состоялся круглый стол министерского уровня на Spring Meetings при онлайн-участии Президента Украины.

"Получили заверения стран G7 в дополнительной поддержке на сумму свыше 5 млрд долларов. Также Швейцария предоставит 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", — отметил глава правительства.

Состоялись также встречи с премьером Польши, министрами финансов Великобритании, Германии, Франции, главами МВФ, Всемирного банка, ЕИБ и другими чиновниками. Ключевые темы: возобновление, санкции, финансовая поддержка.

"Во время этого визита еще раз убедились, что у Украины есть надежные друзья и партнеры, на которых можем рассчитывать. Продолжаем укреплять проукраинскую коалицию в мире и привлекать еще больше участников к восстановлению Украины", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 14 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины начнется уже в этом году. США будут активно помогать Украине на этом пути.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Глава украинского правительства поблагодарил за готовность предоставить партию самолетов МиГ-29.