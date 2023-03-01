Германия решила нарастить производство боеприпасов: заявление Шольца

Германия решила нарастить производство боеприпасов
Германия будет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия. Таким образом, правительство Германии хочет лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения россии.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
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Заявление Шольца
"Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, позволяющие нам обеспечить достаточные поставки запасных частей, а также создать возможности для ремонта используемого в войне оружия за пределами Украины", — сказал немецкий канцлер.
Он добавил, что Германия "обеспечит современное производство боеприпасов, как для оружия, которое мы сами поставляем, так и для происходящего из старых запасов, которые есть в Восточной Европе".
Напомним, уменьшение запасов боеприпасов вызывает большую обеспокоенность в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно тратится десятки тысяч. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал увеличить предоставление Украине боеприпасов, необходимых для противостояния полномасштабной российской агрессии.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что поставки оружия Украине не продолжают войну, а наоборот — ускоряют вывод российских войск с оккупированных территорий. Также германский канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.