Германия решила нарастить производство боеприпасов: заявление Шольца

Олаф Шольц

Германия будет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия. Таким образом, правительство Германии хочет лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения россии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Заявление Шольца

"Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, позволяющие нам обеспечить достаточные поставки запасных частей, а также создать возможности для ремонта используемого в войне оружия за пределами Украины", — сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что Германия "обеспечит современное производство боеприпасов, как для оружия, которое мы сами поставляем, так и для происходящего из старых запасов, которые есть в Восточной Европе".

Напомним, уменьшение запасов боеприпасов вызывает большую обеспокоенность в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно тратится десятки тысяч. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал увеличить предоставление Украине боеприпасов, необходимых для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что поставки оружия Украине не продолжают войну, а наоборот — ускоряют вывод российских войск с оккупированных территорий. Также германский канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.