Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів: заява Шольца

Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів
Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
-
Платформа, на якій створено більшість комп’ютерних ігор, інтегрує криптовалюти
-
На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"
-
Дерусифікація триває: влада Києва прибрала Пушкіна з назви музею
-
Вакцинація дітей від поліомієліту: яка ситуація на Одещині
-
Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку
-
Ризик для усього світу: у МАГАТЕ занепокоєні обстрілами Запорізької АЕС
-
Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, коли будуть перші результати розслідування
-
Залишили «селфі на згадку» на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру
-
З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні
-
Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик
Заява Шольца
"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, а також створити можливості для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", — сказав німецький канцлер.
Він додав, що Німеччина "забезпечить сучасне виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми самі постачаємо, так і для тієї, що походить із старих запасів, які є у Східній Європі".
Нагадаємо, зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпек Жозеп Боррель раніше закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.