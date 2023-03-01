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Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів

1 березня 2023 19:00
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів: заява Шольца
Олаф Шольц
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії. 

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц

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Заява Шольца

"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, а також створити можливості для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", — сказав німецький канцлер.

Він додав, що Німеччина "забезпечить сучасне виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми самі постачаємо, так і для тієї, що походить із старих запасів, які є у Східній Європі".

Нагадаємо, зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпек Жозеп Боррель раніше закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

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