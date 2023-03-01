Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів: заява Шольца

Олаф Шольц

Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї. Таким чином уряд Німеччини хоче краще підтримувати боротьбу України проти вторгнення росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Заява Шольца

"Підтримка України, яка триває вже рік, також дала нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, а також створити можливості для ремонту зброї, яка використовується у війні, за межами України", — сказав німецький канцлер.

Він додав, що Німеччина "забезпечить сучасне виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми самі постачаємо, так і для тієї, що походить із старих запасів, які є у Східній Європі".

Нагадаємо, зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпек Жозеп Боррель раніше закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.