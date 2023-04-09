В скором времени Байден и Сунак встретятся в Северной Ирландии: детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден. Фото: twitter.com/RishiSunak

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден встретятся 11 апреля. Американский лидер прибудет в Белфаст.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

Сунак сказал, что в канун годовщины он надеется на лучшее будущее для провинции.

Визит президента США состоится после того, как в регионе был повышен уровень террористической угрозы. Северная Ирландия также до сих пор не имеет правительства после того, как разделение властей развалилось из-за разногласий по Brexit.

Байден, который гордится своим ирландским происхождением и ролью США в установлении мира, примет участие в ряде мероприятий.

Сунак рассказал, что он "неустанно сосредоточен" на обеспечении экономического роста Северной Ирландии. Он намерен использовать этот визит для привлечения инвестиций и объявить, что Великобритания проведет инвестиционный саммит Северной Ирландии в сентябре.

По случаю годовщины будет проведена полицейская операция стоимостью около 7 миллионов фунтов стерлингов с участием 300 офицеров.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима чрезвычайного положения, который позволяет вводить санкции против россии. Речь идет, в частности, и о санкциях, введенных из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Также мы писали, что 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политические лидеры обсудили ситуацию на фронте.