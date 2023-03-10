Прем'єр Британії висловився за переговори між рф і Україною, але є умова

Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що війна в Україні завершиться за столом переговорів. Однак він наголосив, що рішення про переговори має ухвалювати Україна, та пообіцяв підтримати позицію українського президента.

Про це повідомляє The Guardian.

Що сказав глава британського уряду

Ріші Сунак наголосив, що зараз не час для тих мирних переговорів між Україною та росією. Він також вчергове заявив, що Британія надасть Україні додаткову підтримку, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

"Коментарі Сунака прозвучав по дорозі на перший за п'ять років саміт Великої Британії та Франції ознаменували явний розрив у позиціях щодо того, як закінчиться війна проти росії, в порівнянні з позицією його попередника Бориса Джонсона. Колишній прем'єр тиснув на Сунака, закликаючи Велику Британію надіслати літаки і танки, щоб допомогти Україні "завершити роботу", — зазначає видання.

Британський прем'єр наголосив, що сьогодні допомога Україні повинна бути "в центрі уваги кожного".

"Ми навчаємо використовувати ці можливості. Усе це триває, а також просто допомагає захистити себе від атак, з якими вони стикаються, особливо на свою критичну національну інфраструктуру. Тепер це має бути в центрі уваги кожного", — сказав Сунак.

Він також зазначив, що війна росії проти України рано чи пізно завершиться переговорами. І важливо, щоб ці переговори велися з вигідної для України позиції.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має приймати Україна. І те, що нам потрібно зробити, це поставити Україну у найкраще можливе становище, щоб провести ці переговори у відповідний момент, який має сенс для них", — сказав Сунак.

Але на цей момент, як наголосив очільник британського уряду, пріоритетом має бути надання Україні ресурсів, навчання та підтримки, необхідні для просування вперед і створення переваги на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 березня, Еммануель Макрон і Ріші Сунак зустрінуться на саміті у Парижі. Лідери двох європейських країн обговорять проблеми міграції, енергетичної безпеки та загроз з боку росії.

До слова, у лютому прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійну зброю. Він також закликав партнерів "подвоїти допомогу Україні".